Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Майами»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат в третьей практике «Гран-при Майами».

Результат Ферстаппена — 1 минута 27,535 секунды.

Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари», отставший от лидера на 0,406 секунды. Третье время показал Серхио Перес из «Ред булл» (+0,515).

Квалификация «Гран-при Майами» пройдет 6 мая и начнется в 23.00 по московскому времени.

«Гран-при Майами»

3-я практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,535 (18 кругов)

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,406 (26)

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,515 (22)

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,590 (27)

5. Эстебан Окон («Альпин») +0,872 (25)

6. Пьер Гасли («Альпин») +0,893 (24)

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,921 (19)

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,962 (16)

9. Алекс Албон («Уильямс») +1,026 (20)

10. Джордж Расселл («Мерседес») +1,071 (20)

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,072 (14)

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,083 (24)

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,183 (23)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,188 (24)

15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,539 (19)

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,644 (20)

17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,729 (20)

18. Оскар Пиастри («Макларен») +1,840 (18)

19. Ландо Норрис («Макларен») +1,866 (18)

20. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,912 (22)