Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Майами»

Сегодня, 20:36
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат в третьей практике «Гран-при Майами».
Результат Ферстаппена — 1 минута 27,535 секунды.
Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари», отставший от лидера на 0,406 секунды. Третье время показал Серхио Перес из «Ред булл» (+0,515).
Квалификация «Гран-при Майами» пройдет 6 мая и начнется в 23.00 по московскому времени.
«Гран-при Майами»
3-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,535 (18 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,406 (26)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,515 (22)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,590 (27)
5. Эстебан Окон («Альпин») +0,872 (25)
6. Пьер Гасли («Альпин») +0,893 (24)
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,921 (19)
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,962 (16)
9. Алекс Албон («Уильямс») +1,026 (20)
10. Джордж Расселл («Мерседес») +1,071 (20)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,072 (14)
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,083 (24)
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,183 (23)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,188 (24)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,539 (19)
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,644 (20)
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,729 (20)
18. Оскар Пиастри («Макларен») +1,840 (18)
19. Ландо Норрис («Макларен») +1,866 (18)
20. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,912 (22)