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Сегодня, 01:50

Ферстаппен показал лучшее время во второй практике «Гран-при Майами»

Сергей Разин
корреспондент
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат во второй практике «Гран-при Майами».

Результат Ферстаппена — 1 минута 27,93 секунды. Вторым стал Карлос Сайнс из «Феррари», отставший от лидера на 0,385 секунды. Третье время показал еще один гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+0,468). Также Леклер врезался в отбойник на седьмом повороте.

Лучший результат в первой практике показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл (1 минута 30,125 секунды).

«Гран-при Майами» пройдет 7 мая и начнется в 22.30 по московскому времени.

Формула-1
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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