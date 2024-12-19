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Формула-1

Сегодня, 21:50

Ферстаппен показал лучшие результаты тестов на трех разных машинах

Камила Абдурахманова
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Пилот «Формулы-1» команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил три лучших результата на тестах машин серии GT в Портиамо.

18 декабря гонщик принял участие в тестировании, где он управлял тремя разными автомобилями и занял три первых места в протоколе.

По результатам сезона 2024 года Макс Ферстаппен набрал 437 очков и в четвертый раз подряд стал чемпионом «Формулы-1». Второе место занял пилот команды «Макларен» Ландо Норрис с 374 очками. Третье место досталось Шарлю Леклеру из «Феррари», который набрал 356 очков.

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Формула-1
Макс Ферстаппен
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