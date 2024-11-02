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Сегодня, 20:28

Ферстаппен получил пятисекундный штраф после спринта в Бразилии и опустился на 4-е место

Алина Савинова
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Пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена оштрафовали по итогам спринта «Гран-при Бразилии».

Как сообщает пресс-служба ФИА, 27-летний нидерландец получил пятисекундный штраф за нарушение правила дельты в режиме виртуальной машины безопасности (VSC). Отмечается, что Ферстаппен превысил минимальное время на 0,63 секунды и таким образом получил преимущество в режиме VSC.

В итоговом протоколе пилот «Ред Булл» опустился с третьей на четвертую строчку, пропустив вперед Шарля Леклера из «Феррари».

Также Ферстаппен получил дополнительное штрафное очко. Теперь на его счету семь баллов за последние 12 месяцев.

Спринт в Сан-Паулу выиграл гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Вторым стал его партнер по команде Оскар Пиастри.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен

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