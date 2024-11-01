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Формула-1

Сегодня, 19:20

Ферстаппен потеряет пять позиций на старте гонки в Бразилии

Алина Савинова
Болид Макса Ферстаппена.
Фото Reuters
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил штраф в размере пяти утраченных позиций на старте воскресной гонки на этапе в Бразилии, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Наказание связано с тем, что «быки» заменили силовую установку на машине 27-летнего гонщика. При этом штраф не распространяется на субботний спринт.

В первой практике «Гран-при Бразилии», которая состоялась в пятницу, Ферстаппен показал 15-й результат. Позже в этот же день (21.00 мск) пройдет спринт-квалификация, а в субботу — сам спринт (17.00 мск) и квалификация к основной гонке (21.00 мск), запланированной на воскресенье в 20.00 мск.

Ферстаппен продолжает занимать первое место в личном зачете «Формулы-1» с 362 очками. Ландо Норрис из «Макларен», идущий вторым, сократил отставание от нидерландца до 47 очков. На третьей строчке — Шарль Леклер («Феррари»), уступающий Ферстаппену 71 очко.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен

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