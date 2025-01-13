Ферстаппен поучаствовал в первенстве США по кибергонкам

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен принял участие в финале официального первенства США по кибергонкам.

«Я просто немного заблокировал заднюю ось, а в этой машине это очень трудно контролировать, поэтому я просто выехал на обочину. Конечно, там была ещё одна машина, которую я не мог объехать, так что мне немного не повезло. Моя ошибка.

Я пытался обогнать машину, которая шла позади, кажется, это был GTD, и он не придерживался своей полосы. Честно говоря, я думаю, что он просто хотел не мешать, но мы немного недопоняли друг друга, и в течение трех кругов после этого у меня снова возникли проблемы», — приводит слова Ферстаппена the race.

Ферстаппен начал гонку с третьей позиции на виртуальной модели Acura-06. Четырехкратный чемпион «Формулы-1» также примет участие в симуляционной гонке «24 часа Дайтоны» с использованием iRacing в период с 17 по 19 января.