Ферстаппен повторил рекорд Шумахера и Феттеля по победам за сезон «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен 23 октября выиграл «Гран-при США».

Эта победа стала для двукратного чемпиона 13-й в сезоне-2022 «Формулы-1». Таким образом, 25-летний голландец повторит достижение Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля по количеству побед за сезон.

В 2004 году Шумахер, выступавший тогда за «Феррари», выиграл 13 гонок. Спустя девять лет его достижение повторил Феттель, в то время пилот «Ред Булл».

До конца сезона-2022 осталось три гонки, если Ферстаппен выиграет хоть одну из них, то может стать единоличным лидером по победам в «Ф-1» за сезон.