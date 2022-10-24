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Сегодня, 00:14

Ферстаппен повторил рекорд Шумахера и Феттеля по победам за сезон «Формулы-1»

Анна Горшкова
Корреспондент

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен 23 октября выиграл «Гран-при США».

Эта победа стала для двукратного чемпиона 13-й в сезоне-2022 «Формулы-1». Таким образом, 25-летний голландец повторит достижение Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля по количеству побед за сезон.

В 2004 году Шумахер, выступавший тогда за «Феррари», выиграл 13 гонок. Спустя девять лет его достижение повторил Феттель, в то время пилот «Ред Булл».

До конца сезона-2022 осталось три гонки, если Ферстаппен выиграет хоть одну из них, то может стать единоличным лидером по победам в «Ф-1» за сезон.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Михаэль Шумахер
Себастьян Феттель
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