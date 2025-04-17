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17 апреля, 15:52

Ферстаппен: «У «Ред Булл» сложности с балансом машины»

Камила Абдурахманова
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал, что команда испытывает трудности с балансом болида.

«Соперники прогрессируют быстрее нас, это очевидно. Сейчас они эффективнее решают проблемы. Нам нужен серьезный шаг вперед, хотя это и не новость. Нельзя сказать, что ситуация резко изменилась лишь на последнем Гран-при.

Полсекунды отставания от «Макларена» — это значительный разрыв. Плюс у нас есть проблемы с балансом машины. То есть играют роль два фактора: нам нужно улучшить сцепление с трассой и отладить баланс. Дело не в одной конкретной проблеме — отставание складывается из нескольких аспектов, и на разных трассах проявляется по-разному», — пояснил Ферстаппен motorsportweek.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 18 по 20 апреля на трассе в Джидде.

Источник: motorsportweek
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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