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Сегодня, 12:15

Ферстаппен признался, что взволнован предстоящим отцовством

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о предстоящем отцовстве.

В пятницу, 6 декабря, девушка 27-летнего гонщика Келли Пике сообщила о своей беременности.

«Взволнован ли я от того, что скоро стану отцом? Да, но, конечно, я уже в какой-то степени бонусный папа. Но да, я очень взволнован», — сказал нидерландец СМИ перед «Гран-при Абу-Даби».

Ферстаппен и Пике начали встречаться в 2020 году. Они воспитывают дочь Келли от российского пилота Даниила Квята.

В этом сезоне «Формулы-1» Ферстаппен гарантировал себе четвертый чемпионский титул. Он выступает в «Королевских гонках» с 2015 года.

Формула-1
Макс Ферстаппен
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