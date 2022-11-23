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23 ноября, 20:15

Ферстаппен продолжит выступать под номером 1 в сезоне-2023

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что продолжит выступать под номером 1 в новом сезоне «Формулы-1».

«Я продолжу использовать номер 1. Считаю, что этот номер для любого пилота является самым желанным. Будет ли в твоей карьере возможность хоть раз использовать его? Ты никогда не можешь этого знать. Вернуться к номеру 33 я смогу всегда, как только перестану быть чемпионом. Но пока титул у меня, я постоянно буду ездить под «единичкой», — приводит Motorsport слова 25-летнего гонщика.

Год назад, одержав свой первый титул чемпиона «Формулы-1», Ферстаппен сменил номер болида с 33-го на 1-й. Согласно новым правилам выступать под номером 1 в «Ф-1» может только действующий чемпион.

Источник: https://ru.motorsport.com/f1/news/ferstappen-prodolzhit-ispolzovat-nomer-1-v-2023-godu/10404186/
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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