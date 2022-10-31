Ферстаппен прокомментировал победу на «Гран-при Мексики»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги гонки после победы на «Гран-при Мексики».

«Мне было важно удержаться впереди в первом повороте, также нужно было правильно сработать с резиной, ведь мы были на другой стратегии и отрезок на «медиуме» был очень длинным. Нам это удалось, и машина тоже не подвела. Для нас это был удивительный год, мы очень довольны и надеемся, что продолжим получать удовольствие и дальше», — сказал Ферстаппен после победы.

Для 25-летнего голландца это 14-я победа в сезоне. Таким образом, Ферстаппен установил новый рекорд по числу выигранных гонок в сезоне, опередив Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, у которых по 13 побед.

Ранее Ферстаппен досрочно оформил чемпионский титул по итогам сезона-2022.