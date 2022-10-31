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Сегодня, 01:13

Ферстаппен прокомментировал победу на «Гран-при Мексики»

Сергей Разин
корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги гонки после победы на «Гран-при Мексики».

«Мне было важно удержаться впереди в первом повороте, также нужно было правильно сработать с резиной, ведь мы были на другой стратегии и отрезок на «медиуме» был очень длинным. Нам это удалось, и машина тоже не подвела. Для нас это был удивительный год, мы очень довольны и надеемся, что продолжим получать удовольствие и дальше», — сказал Ферстаппен после победы.

Для 25-летнего голландца это 14-я победа в сезоне. Таким образом, Ферстаппен установил новый рекорд по числу выигранных гонок в сезоне, опередив Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, у которых по 13 побед.

Ранее Ферстаппен досрочно оформил чемпионский титул по итогам сезона-2022.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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Ферстаппен побил рекорд Шумахера и Феттеля по победам в сезоне