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Сегодня, 06:58

Ферстаппен — о победе в спринте: «Первые несколько кругов были довольно беспокойными»

Сергей Разин
корреспондент
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в спринте «Гран-при Китая».

«Первые несколько кругов были довольно беспокойными, пилоты очень сильно давили впереди, а позади меня ехал Карлос Сайнс с новыми шинами, так что поначалу было очень сложно. Но потом я почувствовал себя более комфортно и смог следить за своими шинами, поэтому очень доволен. Я думаю, что квалификация важна для того, чтобы занять хорошую стартовую позицию, и это очень поможет на первых нескольких кругах. Ветер сильно меняется каждый день, поэтому довольно сложно вести», — приводит слова Ферстаппена BBC Sport.

Ферстаппен стал победителем спринта «Гран-при Китая». На втором месте расположился Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+13.043), замкнул тройку еще один пилот «Ред Булла» Серхио Перес (+15.258). Фернандо Алонсо из «Астон Мартина» сошел с гонки.

«Гран-при Китая» пройдет завтра, 21 апреля и начнется в 10:00 мск.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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