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Сегодня, 20:50

Ферстаппен прокомментировал решение Хэмилтона остаться в «Формуле-1»

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на новость о том, что семикратный чемпион мира Льис Хэмилтон передумал завершать карьеру.

«Он должен делать то, что сам считает правильным. И пока хочет гонять, ему стоит делать это. У нас уже было немало классных сражений, и я уверен, что в следующие годы команды станут еще равнее по силам. Так что интересно будет посмотреть, кто еще сможет бросить вызов», — приводит Motorsport слова нидерландского автогонщика.

Ранее Хэмилтон объяснил, почему передумал уходить из спорта.

Напомним, что Ферстаппен лидирует в турнирной таблице «Формулы-1», имея в активе 416 очков. Британец занимает 5-е место (216 очков).

Источник: https://ru.motorsport.com/f1/news/ferstappen-prokommentiroval-plany-khemiltona-ostatsya-v-f1/10396167/
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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