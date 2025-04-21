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Ферстаппен — о штрафе на «Гран-при Саудовской Аравии»: «Я не могу высказывать свое мнение»

Сергей Разин
корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на штраф за срезку первого поворота на старте «Гран-при Саудовской Аравии».

— Проблема в том, что я не могу высказывать свое мнение, иначе буду оштрафован, — приводит слова Ферстаппена BBC Sport. — Так что лучше не буду говорить об этом.

— Обсуждали ли вы с командой возможность быстро вернуть позицию Оскару?

— Я думаю, лучше не стоит говорить об этом. Что бы я ни сказал об этом, у меня возникнут проблемы.

Победу одержал пилот «Макларен» Оскар Пиастри, вторым стал Ферстаппен, отставший на 2,843 секунды, третью строчку занял пилот «Феррари» Шарль Леклер (+8,104 секунды).

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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