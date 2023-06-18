Ферстаппен: «Сотая победа «Ред Булла» — нечто невероятное. Это потрясающе»

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победный заезд на «Гран-при Канады».

«Доволен победой. Гонка вышла не очень легкой. Шины не попадали в рабочее окно. Было очень холодно в сравнении с пятницей, мы скользили. Сотая победа команды — нечто невероятное. Это потрясающе. Я никогда не думал, что сам дойду до чего-то подобного. Мы по-прежнему получаем удовольствие и продолжаем упорно трудиться. Отличный день», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Пилот принес своей команде сотую победу в истории, а сам сравнялся по данному показателю с Айртоном Сенной. В активе спортсмена 41 победа.