Ферстаппен — о втором месте на «Гран-при Майами»: «Сегодня был непростой день»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал второе место на «Гран-при Майами».

«Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Сегодня был непростой день. На «медиуме» я чувствовал себя не очень здорово. Когда я услышал, в каком темпе идет «Макларен», я удивился — они были очень быстры. Наш день получился не лучшим, но второе место в такой день я вполне принимаю. Мне не хватало сцепления, возникала и избыточная, и недостаточная поворачиваемость, так что нужно понять, почему так произошло. Это был не самый сильный для нас уикенд с точки зрения темпа», — сказал Ферстаппен после гонки.

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис впервые в карьере финишировал первым. Второе место занял пилот Ферстаппен (+7,612 секунды), замкнул тройку лучших Шарль Леклер (+9,920) из «Феррари».