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Формула-1

Сегодня, 11:25

Ферстаппен — пятый гонщик в истории «Формулы-1», завоевавший четыре подряд титула

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на «Гран-при Лас-Вегаса» досрочно обеспечил себе чемпионство в сезоне 2024 года «Формулы-1».

Для 27-летнего нидерландца это четвертая подряд победа в чемпионате мира по кольцевым автогонкам. Он стал пятым гонщиком в истории серии, которому удалось завоевать четыре или более титула подряд.

Ранее это удавалось Хуану Мануэлю Фанхио, Себастьяну Феттелю, Льюису Хэмилтону (по четыре титула подряд), а также Михаэлю Шумахеру (пять чемпионств подряд).

На этапе в Лас-Вегасе Ферстаппен финишировал впереди своего конкурента Ландо Норриса из «Макларен», тем самым лишив его математических шансов на победу в чемпионате.

Формула-1
Макс Ферстаппен

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