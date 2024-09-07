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Сегодня, 10:45

Ферстаппен рассказал, что хотел бы выступить с Алонсо в одной команде

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен назвал имена гонщиков, которых хотел бы видеть в качестве своих напарников в «24 часа Ле-Мана». Ранее нидерландец неоднократно заявлял о желании выступить в легендарной гонке на выносливость.

«Одним из гонщиков, с которым я хотел бы выступить в одной команде, определенно является Ник де Врис. Он быстрый и очень легкий, а это здорово в Ле-Мане. Также мы с Фернандо [Алонсо] часто шутим, что хотим сделать это вместе, так что это было бы довольно круто. Итак, у нас уже есть три гонщика. Я постоянно говорю отцу, что мы должны с ним выступить. Он не хочет этого делать, но я бы добавил его в качестве четвертого пилота. Это точно была бы веселая неделя», — приводит GP Blog слова Ферстаппена.

43-летний Фернандо Алонсо является двукратным победителем «24 часа Ле-Мана» (2018, 2019). Его напарниками в победных гонках были Себастьен Буэми и Кадзуки Накадзима. 29-летний Ник де Врис также принимал участие в этих соревнованиях. В 2024 году в составе экипажа «Тойота» №7 он занял второе место в классе «гиперкары».

Источник: GP Blog
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо

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