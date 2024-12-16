Ферстаппен рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру в «Формуле-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что именно любовь к гонкам, а не победы мотивирует его продолжать выступать в «Формуле-1» после того, как он завоевал четвертый титул чемпиона мира.

«Удовольствие заставляет меня двигаться вперед. Мне действительно нравится то, что я делаю. Конечно, я доволен, когда мы выигрываем, но после гонки тебя должно мотивировать то, что ты можешь посмотреть в зеркало и сказать себе, что все еще выкладываешься на сто процентов и наслаждаешься своим делом», — цитирует Ферстаппена Daily Mail.

В минувшем сезоне «Формулы-1» 27-летний нидерландец завоевал четвертый чемпионский титул. Ранее он выигрывал чемпионат мира в 2021, 2022 и 2023 годах. Ферстаппен выступает в «Королевских гонках» с 2015-го. На момент дебюта ему было 17 лет.