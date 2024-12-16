Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 14:40

Ферстаппен рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру в «Формуле-1»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что именно любовь к гонкам, а не победы мотивирует его продолжать выступать в «Формуле-1» после того, как он завоевал четвертый титул чемпиона мира.

«Удовольствие заставляет меня двигаться вперед. Мне действительно нравится то, что я делаю. Конечно, я доволен, когда мы выигрываем, но после гонки тебя должно мотивировать то, что ты можешь посмотреть в зеркало и сказать себе, что все еще выкладываешься на сто процентов и наслаждаешься своим делом», — цитирует Ферстаппена Daily Mail.

В минувшем сезоне «Формулы-1» 27-летний нидерландец завоевал четвертый чемпионский титул. Ранее он выигрывал чемпионат мира в 2021, 2022 и 2023 годах. Ферстаппен выступает в «Королевских гонках» с 2015-го. На момент дебюта ему было 17 лет.

Источник: Daily Mail
Макс Ферстаппен
Читайте также
Премьер-министра Киргизии отправили в отставку
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Кузнецов забросил победную шайбу в матче Кубка Первого канала с Белоруссией
Россиянам напомнили о трех выходных перед новогодними праздниками
Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Сегодня
Вчера
Неделя