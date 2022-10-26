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Сегодня, 10:23

Ферстаппен рассказал, что у него не было цензурных слов во время долго пит-стопа на «Гран-при США»

Ольга Стрельникова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, о чем думал во время затянувшегося пит-стопа на «Гран-при США».

«Что мысли были во время этого пит-стопа? Много бранных слов. Я был очень расстроен. Конечно, в таких случаях нужно сохранять настрой, хотя это нелегко. Но, к счастью, на этой трассе здорово участвовать в гонках. Она не похожа на некоторые другие трассы, где гонка после этого заканчивается. Это действительно хороший трек», — приводит слова Ферстаппена Grandprix247.

Пит-стоп Ферстаппена длился 11 секунд, однако это не помешало победить двукратному чемпиону мира. На втором месте финишировал гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон, замкнул тройку Шарль Леклер на «Феррари».

Источник: https://www.grandprix247.com/2022/10/24/verstappen-a-race-dietrich-would-have-loved-to-see/
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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