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Сегодня, 21:50

Ферстаппен рассказал, как они с Норрисом разрешили конфликт после этапа в Австрии

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что Ландо Норрис из «Макларен» первым написал ему после инцидента на «Гран-при Австрии».

Пилоты столкнулись во время борьбы за победу на 64-м круге гонки. В итоге нидерландский гонщик финишировал пятым, а британец сошел с дистанции.

«После гонки я сказал, что в тот момент обсуждать инцидент смысла не было. Эмоции зашкаливали и все такое. На следующий день я проснулся довольно рано, потому что хотел поговорить с Ландо, но он уже прислал мне сообщение в понедельник. Я действительно уважаю это. Мы очень хорошие друзья. Он и вправду славный парень. И, конечно, я также был очень расстроен и разочарован тем, что мы столкнулись, ведь на трассе вы всегда жестко соревнуетесь друг с другом», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

В интервью после заезда Норрис заявил: «Если Макс скажет, что не сделал ничего плохого, он потеряет мое уважение». Однако позже британец признал, что вел себя слишком эмоционально на тот момент и не ждет извинений от Ферстаппена.

Победителем «Гран-при Австрии» стал пилот «Мерседес» Джордж Расселл. Второе место занял Оскар Пиастри из «Макларен», третье — Карлос Сайнс, выступающий за «Феррари».

Источник: https://www.skysports.com/f1/news/12433/13162955/lando-norris-says-max-verstappen-doesnt-owe-him-an-apology-for-pathetic-austrian-gp-collision
Формула-1
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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