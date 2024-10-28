Ферстаппен: «Не важно, согласен я со штрафами или нет. Главная проблема — плохой гоночный темп»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как отреагировал на свой двойной штраф во время гонки на «Гран-при Мексики».

Нидерландец получил два 10-секундных штрафа за выдавливание гонщика «Макларен» Ландо Норриса с трассы во время обгона и за выезд за пределы трассы с получением преимущества.

Ферстаппен занял шестое место в гонке.

«Проблема в том, что когда ты медленнее, то ты оказываешься в подобных ситуациях. Я не собираюсь так просто сдаваться. В конце концов, дело не в том, согласен я со штрафами или нет — хоть 20 секунд и много — главная проблема и то, что волнует меня больше всего — это наш гоночный темп. Он был плох сегодня, надо проанализировать причину. Даже без штрафов у нас не было бы шансов в борьбе за самые высокие места. Я не беспокоюсь за борьбу за титул. Мы провели плохую гонку, но я знаю, что мы можем лучше, так что попробуем сделать это», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете «Формулы-1» с 362 очками за 4 этапа до конца сезона-2024. Ближайший преследователь нидерландца Ландо Норрис из «Макларен», занявший вторую строчку в мексиканской гонке, сократил отставание от пилота до 47 очков.