Ферстаппен рассказал о перспективах «Ред Булл» перед «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящем этапе в Джидде.

«В Бахрейне все сложилось не так, как мы рассчитывали. Были проблемы, из-за которых потеряли позиции. Нам нужно улучшать машину, чтобы вернуться на конкурентный уровень.

В Джидде в прошлом году у нас получилось неплохо — это быстрая полугородская трасса, где всегда интересно бороться. Здесь обычно меньше износ шин, так что надеюсь, в этот раз гонка пройдет лучше», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.