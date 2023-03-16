Ферстаппен считает, что ему будет нелегко на Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Ред Булл» поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Саудовской Аравии.

«После отличного старта в Бахрейне я не ожидаю, что в Джидде будет легко, — приводит MK Citizen слова Ферстаппена. — Это совершенно другая трасса, и я верю, что на ней машина будет быстрой. Надеюсь, изменения трассы, которые были сделаны в основном для улучшения видимости, улучшат ситуацию для нас, пилотов, поскольку в некоторых местах там было определенно опасно. Это действительно крутая трасса, на которую мне всегда нравится возвращаться, чтобы участвовать в гонках».

Гран-при Саудовской Аравии пройдет 19 марта. В первая гонке «Формулы-1» сезона-2023, которая состоялась 5 марта в Бахрейне, Ферстаппен одержал победу.