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Сегодня, 11:20

Ферстаппен считает, что ему будет нелегко на Гран-при Саудовской Аравии

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Саудовской Аравии.

«После отличного старта в Бахрейне я не ожидаю, что в Джидде будет легко, — приводит MK Citizen слова Ферстаппена. — Это совершенно другая трасса, и я верю, что на ней машина будет быстрой. Надеюсь, изменения трассы, которые были сделаны в основном для улучшения видимости, улучшат ситуацию для нас, пилотов, поскольку в некоторых местах там было определенно опасно. Это действительно крутая трасса, на которую мне всегда нравится возвращаться, чтобы участвовать в гонках».

Гран-при Саудовской Аравии пройдет 19 марта. В первая гонке «Формулы-1» сезона-2023, которая состоялась 5 марта в Бахрейне, Ферстаппен одержал победу.

Источник: https://www.miltonkeynes.co.uk/sport/other-sport/verstappen-and-perez-predicting-a-tougher-time-at-saudi-arabian-gp-4064974
Макс Ферстаппен
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