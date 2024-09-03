Ферстаппен считает, что Red Bull не способен выиграть Кубок конструкторов и сделать своего пилота чемпионом

Трехкратный чемпион «Формулы-1» в составе Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что в текущем сезоне команда не сможет выиграть Кубок конструкторов, а ее пилоты — завоевать титул.

По итогам «Гран-при Италии» Ферстаппен стал 6-м, а его напарник Серхио Перес — 7-м.

«На данный момент выиграть и командный, и личный зачет для нас нереально. Машина неуправляема: у нас огромная проблема с балансом, и это касается не только одного круга, но и всей гонки.

Я много чего сказал [команде], и теперь нужно внести много изменений в машину. Как она могла превратиться из доминирующей неуправляемую за какие-то 6-8 месяцев? Для меня это очень странно, и нам действительно нужно перевернуть машину с ног на голову«, — цитирует гонщика портал Racer.

26-летний Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете пилотов, набрав 303 очка. Норрис, у которого 2-е место, сократил отставание от нидерландца до 62 очков. Леклер из Ferrari с 217 очками идет на 3-й строчке.

В Кубке конструкторов австрийская команда лидирует, но отрыв от находящегося на 2-м месте McLaren составляет всего 8 очков.