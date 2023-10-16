Ферстаппен считает, что у «Макларена» лучший состав пилотов

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением, в какой команде нынешнего сезона лучший состав пилотов.

«Макларен» как команда, вероятно, наиболее последовательна по сравнению с остальными, кто находится позади нас. Я считаю, что у них лучший состав пилотов из всех. Они работают очень хорошо. Будет интересно до конца года, но также я думаю и о начале следующего года, чтобы увидеть, на каком уровне все находятся», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

В сезоне-2023 «Макларен» представляют австралиец Оскар Пиастри и англичанин Ландо Норрис.

В нынешнем сезоне английский коллектив завоевал семь подиумов. Пять на счету Норриса и два завоевал Пиастри.

После 17 этапов «Макларен» занимает пятую строчку в Кубке Конструкторов, набрав 219 очков.