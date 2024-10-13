Ферстаппен сравнил борьбу с Норрисом за титул и противостояние с Хэмилтоном в 2021-м

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает, что концовка нынешнего сезона будет такой же напряженной из-за борьбы с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом, какой была с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» в 2021 году.

«Сейчас у нас четыре команды впереди, тогда как в 2021-м впереди были одни и те же два человека. Конечно, 2021 год был моим первым сезоном, когда я боролся за титул, так что все ощущалось по-другому. Думаю, сейчас немного спокойнее к этому отношусь. Конечно, я хочу победить и сделаю все возможное, чтобы сохранить это [52-очковое] преимущество. Но ощущения совсем иные, чем в 2021 году», — приводит Autosport слова Ферстаппена.

27-летний нидерландский гонщик является трехкратным чемпионом мира. После 18 этапов нынешнего сезона он лидирует в личном зачете пилотов, набрав 331 очко. На счету Фертсаппена семь побед. Норрис выиграл три гонки в этом году и располагается на второй строчке с 279 очками.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 18 по 20 октября в Остине (США).