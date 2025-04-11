Ферстаппен сравнил ощущения от текущего сезона с 2023-м

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отметил, что не получает удовольствия от побед в роли отстающего, как это произошло в Сузуке.

«Нет, не совсем. После квалификации я был действительно доволен, потому что уик-энд выдался очень сложным. Машина не давала мне уверенности, так что в субботу почувствовал облегчение.

Да, в воскресенье я был невероятно счастлив — мы как команда сделали все на высоком уровне. Ну, кроме пит-стопа, он мог быть лучше. Но в целом мы отлично поработали, включая ДжиПи. Однако это совсем не то же самое, что в 2023-м — побеждать, когда ты не в лидерах, не так приятно», — приводит слова Ферстаппен GPblog.

Четвертый этап сезона 2025 года пройдет с 11 по 13 апреля в Бахрейне.