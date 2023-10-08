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Сегодня, 08:51

Ферстаппен стал 11-м трехкратным чемпионом «Формулы-1» в истории

Руслан Минаев
Макс Ферстаппен.
Фото Global Look Press
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал 11-м трехкратным чемпионом в истории «Формулы-1».

26-летний голландец присоединился к аргентинцу Хуану Мануэлю Фанхио, австралийцу Джеку Брэбему, британцу Джеки Стюарту, австрийцу Ники Лауде, бразильцам Нельсону Пике и Аиртону Сенне, французу Алену Просту, немцам Михаэлю Шумахеру и Себастьяну Феттелю и британцу Льюису Хэмилтону.

Кроме того, Ферстаппен стал вторым самым молодым трехкратным чемпионом «Формулы-1» после Феттеля (25 лет).

Ферстаппен: «Стать трехкратным чемпионом мира — просто невероятное ощущение»

Формула-1
Макс Ферстаппен
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