Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:28

Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»

Алина Савинова
Макс Ферстаппен.
Фото AFP
Telegram Дзен

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно обеспечил себе победу в чемпионате мира по автогонкам в классе «Формула-1» в сезоне-2024.

На «Гран-при Лас-Вегаса» 27-летний нидерландец занял пятое место, однако этого оказалось достаточно, чтобы лишить его главного конкурента Ландо Норриса из «Макларен» математических шансов на титул.

До финала сезона 2024 года осталось два этапа, которые пройдут в Катаре и Абу-Даби.

Ферстаппен выиграл чемпионат мира по кольцевым автогонкам четвертый год подряд. Он дебютировал в «Королевских гонках» в 17 лет, в результате чего установил рекорд — стал самым молодым гонщиком в истории «Ф-1».

Формула-1
Макс Ферстаппен

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Кардиолог назвал провоцирующие инфаркт и инсульт факторы
Тренера «Зенита» Тимощука лишили всех государственных наград на Украине
Экс-менеджер Величкин рассказал, почему 10 лет не здоровался с тренером Разиным
Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри
Галактионов рухнул на землю, Станкович заслужил такой разгром. Что произошло после матча «Спартак» - «Локомотив»
Силы ПВО ликвидировали 34 украинских БПЛА над территорией РФ
Сегодня
Вчера
Неделя