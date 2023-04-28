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Сегодня, 14:08

Ферстаппен стал лучшим в первой практике «Гран-при Азербайджана» «Формулы-1»

Виталий Косик
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в первой сессии свободных заездов четвертого этапа чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Азербайджана».

В лучшем круге нидерландец показал результат 1 минута 42,315 секунды. Второе время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер (отставание 0,037 секунды). Третье — Серхио Перес (+0,139).

Идущий третьим в общем зачете испанец Фернандо Алонсо (+1,245) из «Астон Мартин» показал восьмой результат. Льюис Хэмилтон из «Мерседес» занял 11-е место (+1,483), Джордж Расселл пришел 17-м (+2,767).

Формула-1
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Фернандо Алонсо
Шарль Леклер
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