Ферстаппен стал лучшим в первой практике «Гран-при Азербайджана» «Формулы-1»

Сегодня, 14:08
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в первой сессии свободных заездов четвертого этапа чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Азербайджана».
В лучшем круге нидерландец показал результат 1 минута 42,315 секунды. Второе время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер (отставание 0,037 секунды). Третье — Серхио Перес (+0,139).
Идущий третьим в общем зачете испанец Фернандо Алонсо (+1,245) из «Астон Мартин» показал восьмой результат. Льюис Хэмилтон из «Мерседес» занял 11-е место (+1,483), Джордж Расселл пришел 17-м (+2,767).