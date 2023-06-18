Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:40

Ферстаппен стал победителем «Гран-при Канады»

Виктория Кравченко
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Канады» «Формулы-1». Вторым стал гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Таким образом, Ферстаппен сравнялся с бразильским пилотом Айртоном Сенна. Спортсмены делят пятое место по выигранным гонкам в «Формулы-1». У обоих по 41-й победе.

Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

6. Серхио Перес («Ред Булл»)

7. Александер Албон («Уильямс»)

8. Эстебан Окон («Альпин»)

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

Формула-1
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо
4
16
Читайте также
Мбаппе — о Макроне: «Президент Франции никак не влияет на мою карьеру»
Зимние федерации игнорируют позицию МОК по допуску россиян. Причина — национальность их руководителей?
Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Залужный может быть за границей Украины
WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Пленный украинский боевик рассказал о желании своего взвода перейти на сторону РФ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Расселл рассказал, какое преимущество будет у «Мерседеса» над Алонсо на «Гран-при Канады»

«Ред Булл» одержал сотую победу в «Формуле-1»