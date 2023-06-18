Сегодня, 22:40
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Канады» «Формулы-1». Вторым стал гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Таким образом, Ферстаппен сравнялся с бразильским пилотом Айртоном Сенна. Спортсмены делят пятое место по выигранным гонкам в «Формулы-1». У обоих по 41-й победе.
Гран-при Канады. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Шарль Леклер («Феррари»)
5. Карлос Сайнс («Феррари»)
6. Серхио Перес («Ред Булл»)
7. Александер Албон («Уильямс»)
8. Эстебан Окон («Альпин»)
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)