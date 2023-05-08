Ферстаппен стал победителем «Гран-при Майами»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Майами».

При этом голландец стартовал с девятой позиции. Второе место занял еще один пилот «Ред Булл» Серхио Перес, замкнул тройку Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

Для Ферстаппена это третья победа и четвертый подиум за пять гонок в сезоне. Он опережает Переса на 14 очков в общем зачете.

Следующий этап пройдет с 19 по 21 мая на «Гран-при Эмилии-Романьи».

Формула-1

5-й этап. «Гран-при Майами»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)

2. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — отставание 5.384

3. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 26.305

4. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 33.229

5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 42.511

6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 51.249

7. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 52.988

8. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 55.670

9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 58.123

10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1:02.945

11. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1:04.309

12. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1:04.754

13. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1:11.637

14. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1:12.861

15. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 1:14.950

16. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1:18.440

17. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1:27.717

18. Ник де Врис (Нидерланды, AlphaTauri) — 1:28.949

19. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 1 круг

20. Логан Сарджент (США, Williams) — 1 круг

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 119. 2. Серхио Перес — 105. 3. Фернандо Алонсо — 75. 4. Льюис Хэмилтон — 56. 5. Карлос Сайнс — 44. 6. Джордж Расселл — 40. 7. Шарль Леклер — 34. 8. Ленс Стролл — 27. 9. Ландо Норрис — 10. 10. Пьер Гасли — 8. 11. Эстебан Окон — 6. 12. Нико Хюлькенберг — 6. 13. Валттери Боттас — 4. 14. Оскар Пиастри — 4. 15. Кевин Магнуссен — 2. 16. Юки Цунода — 2. 17. Гуаньюй Чжоу — 2. 18. Александр Албон — 1. 19. Ник де Врис — 0. 20. Логан Сарджент — 0

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 224. 2. Aston Martin — 102. 3. Mercedes — 96. 4. Ferrari — 78. 5. Alpine — 14. 6. McLaren — 14. 7. Haas — 8. 8. Alfa Romeo — 6. 9. AlphaTauri — 2. 10. Williams — 1