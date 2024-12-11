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Сегодня, 21:37

Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым гонщиком «Ф-1» по версии Forbes

Камила Абдурахманова
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Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым гонщиком «Формулы-1» в минувшем сезоне, заработав 75 миллионов долларов, сообщает Forbes.

Годовой доход пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена составил 60 миллионов долларов. Еще 15 миллионов он заработал в качестве призовых за участие в соревнованиях.

На втором месте оказался британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, его заработок — 55 + 2 миллиона. Тройку лидеров замкнул еще один британец Ландо Норрис из «Макларена», он получил 12 + 23 миллиона.

В топ-10 также вошли: 4. Фернандо Алонсо (Испания, «Астон Мартин») — 27,5 млн долларов, 5. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») — 27 млн, 6. Джордж Расселл (Великобритания, «Мерседес») — 23 млн, 7. Оскар Пиастри (Австралия, «Макларен») — 22 млн, 8. Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл») — 19,5 млн, 9. Карлос Сайнс (Испания, «Феррари») — 19 млн, 10. Пьер Гасли (Франция, «Альпин») — 12 млн.

В минувшем сезоне Ферстаппен в четвертый раз подряд стал чемпионом «Формулы-1».

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Формула-1
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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