Ферстаппен указал на ошибку Переса на «Гран-при Мексики»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал аварию своего сокомандника Серхио Переса в первом повороте на «Гран-при Мексики», из-за которой мексиканец выбыл из гонки.

«Я понимаю его эмоции, ведь это его домашний Гран-при. Я понимаю, что Перес обошел Леклера и попытался пройти в лидеры. Глядя на видеозапись, я думаю, что он мог бы оставить немного больше места, но, с другой стороны, если бы это сработало, то выглядело был потрясающе. Я думаю, что это просто волнение от желания оказаться на подиуме, и в этот раз, к сожалению, ничего не вышло. В тот момент я мало что видел, в какой-то момент я просто заметил машину, которая летела по воздуху», — приводит слова Ферстаппен RacingNews365.

«Гран-при Мексики» выиграл Ферстаппен. Второе место занял Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес». Третьим стал Шарль Леклер из «Феррари».