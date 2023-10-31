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Сегодня, 14:04

Ферстаппен указал на ошибку Переса на «Гран-при Мексики»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал аварию своего сокомандника Серхио Переса в первом повороте на «Гран-при Мексики», из-за которой мексиканец выбыл из гонки.

«Я понимаю его эмоции, ведь это его домашний Гран-при. Я понимаю, что Перес обошел Леклера и попытался пройти в лидеры. Глядя на видеозапись, я думаю, что он мог бы оставить немного больше места, но, с другой стороны, если бы это сработало, то выглядело был потрясающе. Я думаю, что это просто волнение от желания оказаться на подиуме, и в этот раз, к сожалению, ничего не вышло. В тот момент я мало что видел, в какой-то момент я просто заметил машину, которая летела по воздуху», — приводит слова Ферстаппен RacingNews365.

«Гран-при Мексики» выиграл Ферстаппен. Второе место занял Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес». Третьим стал Шарль Леклер из «Феррари».

Макс Ферстаппен. Провал Переса и прорыв Норриса. Что творилось на гонке в Мексике

Источник: RacingNews365
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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