Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 09:00

Ферстаппен установил симулятор в свой частный самолет

Алина Савинова
Telegram Дзен

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил симулятор в свой частный самолет.

Ранее нидерландский автогонщик принимал участие в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана». Из-за проблем с подключением он вылетел из игры и занял лишь 17-е место. Позже Ферстаппен заявил, что больше не будет принимать участия в виртуальных гонках.

Однако спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг эту информацию.

«Все наоборот. Он даже переоборудовал свой частный самолет, чтобы в будущем мог во время полета участвовать в виртуальных гонках. Но это тоже хорошо, потому что ему нужно какое-то отвлечение. Это не повредило ему, когда он выиграл два чемпионских титула», — приводит Mirror слова Марко.

В сезоне-2022 Ферстаппен во второй раз в своей карьере стал чемпионом «Формулы-1».

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/formula-1/max-verstappen-simulator-private-jet-29052693
Макс Ферстаппен
1
0
Читайте также
Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы
На что смотреть на чемпионате Европы без россиян? Интриги турнира в Финляндии
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гасли: «в некоторых командах отношения между напарниками намного хуже, чем у нас с Оконом»

Фелипе Масса назвал Алонсо самым сложным напарником в своей карьере