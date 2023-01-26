Ферстаппен установил симулятор в свой частный самолет

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил симулятор в свой частный самолет.

Ранее нидерландский автогонщик принимал участие в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана». Из-за проблем с подключением он вылетел из игры и занял лишь 17-е место. Позже Ферстаппен заявил, что больше не будет принимать участия в виртуальных гонках.

Однако спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг эту информацию.

«Все наоборот. Он даже переоборудовал свой частный самолет, чтобы в будущем мог во время полета участвовать в виртуальных гонках. Но это тоже хорошо, потому что ему нужно какое-то отвлечение. Это не повредило ему, когда он выиграл два чемпионских титула», — приводит Mirror слова Марко.

В сезоне-2022 Ферстаппен во второй раз в своей карьере стал чемпионом «Формулы-1».