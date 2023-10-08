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Сегодня, 21:35

Ферстаппен в статусе трехкратного чемпиона мира выиграл «Гран-при Катара»

Ана Горшкова
Корреспондент
Макс Ферстаппен.
Фото Global Look Press
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Катара».

Второе и третье место заняли пилоты «Макларен» Оскар Пиастри (отставание 4,833 секунды) и Ландо Норрис (+5,969) соответственно.

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выбыл на первом круге гонки. В первом повороте британец попал в аварию, столкнувшись со своим партнером по команде Джорджем Расселлом, и не смог продолжить из-за повреждений.

Ферстаппен участвовал в гонке уже в статусе трехкратного чемпиона мира. 26-летний нидерландец смог оформить свое третье чемпионство подряд в ходе субботней спринтерской гонки в Катаре.

На «Гран-при Катара» была сокращена длительность отрезков на одном комплекте резины до 18 кругов из-за дефекта шин. Общая длина дистанции гонки составила 57 кругов.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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