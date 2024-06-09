Ферстаппен выиграл «Гран-при Канады», Норрис стал вторым

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Канады». Гонка проходила на автодроме Жиля Вильнева в Монреале.

Действующий чемпион мира стартовал со второй позиции. Для него эта победа стала шестой в нынешнем сезоне.

Вторым финишировал Ландо Норрис из «Макларен», уступив лидеру 3,879 секунды. Третье место занял гонщик «Мерседес» Джордж Расселл (+4,317), у которого была поул-позиция. Следом за ним расположился его партнер по команде Льюис Хэмилтон (+4,915).

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сошел с дистанции после трех пит-стопов из-за технических проблем. По итогам квалификации он был 11-м.

Ферстаппен набрал 194 очка и продолжает лидировать в личном зачете пилотов. На второй строчке идет Леклер (138). Тройку лидеров замыкает Норрис (131).