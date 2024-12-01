Ферстаппен выиграл «Гран-при Катара», Леклер — второй, Пиастри — третий

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Катара».

27-летний нидерландец в субботу выиграл квалификацию, но из-за штрафа стартовал со второй позиции.

Второе место в гонке занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, который уступил победителю 6,031 секунды. Тройку лидеров замкнул Оскар Пиастри из «Макларен» (+6,819).

Следом расположились Джордж Расселл («Мерседес»), Пьер Гасли («Альпин») и Карлос Сайнс («Феррари»). Идущий вторым в личном зачете Ландо Норрис из «Макларен» финишировал десятым, по ходу заезда он получил 10-секундный штраф за нарушение под желтыми флагами.

«Гран-при Катара»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 6,031

3. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 6,819

4. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes ) — 14,104

5. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 16,782

6. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 17,476

7. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 19,867

8. Гуаньюй Чжоу (Китай, Kick Sauber) — 25,360

9. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 32,177

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 35,762

11. Валттери Боттас (Финляндия, Kick Sauber) — 50,243

12. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes ) — 56,122

13. Юки Цунода (Япония, RB) — 61,100

14. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, RB) — 62,656

15. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 круг

Не финишировали: Серхио Перес (Мексика, Red Bull), Нико Хюлькенберг (Германия, Haas), Ленс Стролл (Канада, Aston Martin), Эстебан Окон (Франция, Alpine), Франко Колапинто (Аргентина, Williams)

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 429. 2. Ландо Норрис — 349. 3. Шарль Леклер — 341. 4. Оскар Пиастри — 291. 5. Карлос Сайнс — 272. 6. Джордж Расселл — 235. 7. Льюис Хэмилтон — 211. 8. Серхио Перес — 152. 9. Фернандо Алонсо — 68. 10. Нико Хюлькенберг — 37. 11. Пьер Гасли — 36. 12. Юки Цунода — 30. 13. Ленс Стролл — 24. 14. Эстебан Окон — 23. 15. Кевин Магнуссен — 16. 16. Даниэл Риккьярдо — 12. 17. Александр Албон — 12. 18. Оливер Берман — 7. 19. Франко Колапинто — 5. 20. Гуаньюй Чжоу — 4. 21. Лиам Лоусон — 4. 22. Валттери Боттас — 0. 23. Логан Сарджент — 0

Кубок конструкторов: 1. McLaren — 640. 2. Ferrari — 619. 3. Red Bull — 581. 4. Mercedes — 446. 5. Aston Martin — 92. 6. Alpine — 59. 7. Haas — 54. 8. RB — 46. 9. Williams — 17. 10. Kick Sauber — 4