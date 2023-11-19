Сегодня, 10:38
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил на «Гран-при Лас-Вегаса». Дистанция составила 50 кругов.
У нидерландского гонщика шестая победа подряд и 18-я в текущем году. Он смог оформить чемпионство еще в ходе спринтерской гонки в Катаре.
Вторым финишировал Шарль Леклер из «Феррари» (отставание +2,070 секунды), для которого этот подиум стал пятым в сезоне. На третьем месте оказался партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес (+2,241). Мексиканец в девятый раз поднялся на подиум.
Заключительный этап «Формулы-1» пройдет с 24 по 26 ноября в Абу-Даби.
Гран-при Лас-Вегаса, США
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов
2. Шарль Леклер («Феррари») +2,070
3. Серхио Перес («Ред Булл») +2,241
4. Эстебан Окон («Альпин») +18,665
5. Ланс Стролл («Астон Мартин») +20,067
6. Карлос Сайнс («Феррари») +20,834
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21,755
8. Джордж Расселл («Мерседес») +23,091
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +25,964
10. Оскар Пиастри («Макларен») +29,496
11. Пьер Гасли («Альпин») +34,270
12. Алекс Албон («Уильямс») +43,498
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +44,825
14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +48,525
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +50,162
16. Логан Сарджент («Уильямс») +50,882
17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.25,350
Юки Цунода («Альфа Таури»), Нико Хюлькенберг («Хаас») и Ландо Норрис («Макларен») сошли с дистанции.