Ферстаппен выиграл «Гран-при Лас-Вегаса», Леклер — второй

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил на «Гран-при Лас-Вегаса». Дистанция составила 50 кругов.

У нидерландского гонщика шестая победа подряд и 18-я в текущем году. Он смог оформить чемпионство еще в ходе спринтерской гонки в Катаре.

Вторым финишировал Шарль Леклер из «Феррари» (отставание +2,070 секунды), для которого этот подиум стал пятым в сезоне. На третьем месте оказался партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес (+2,241). Мексиканец в девятый раз поднялся на подиум.

Заключительный этап «Формулы-1» пройдет с 24 по 26 ноября в Абу-Даби.

Гран-при Лас-Вегаса, США

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов

2. Шарль Леклер («Феррари») +2,070

3. Серхио Перес («Ред Булл») +2,241

4. Эстебан Окон («Альпин») +18,665

5. Ланс Стролл («Астон Мартин») +20,067

6. Карлос Сайнс («Феррари») +20,834

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21,755

8. Джордж Расселл («Мерседес») +23,091

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +25,964

10. Оскар Пиастри («Макларен») +29,496

11. Пьер Гасли («Альпин») +34,270

12. Алекс Албон («Уильямс») +43,498

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +44,825

14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +48,525

15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +50,162

16. Логан Сарджент («Уильямс») +50,882

17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.25,350

Юки Цунода («Альфа Таури»), Нико Хюлькенберг («Хаас») и Ландо Норрис («Макларен») сошли с дистанции.