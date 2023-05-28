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Сегодня, 17:55

Ферстаппен выиграл «Гран-при Монако», Алонсо финишировал вторым

Иван Торопцев
Корреспондент
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Монако».

Нидерландец стартовал с поул-позиции и сохранил первую строчку. Вторым финишировал испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин», отставание +27,921 секунды), на третьей строчке — француз Эстебан Окон («Альпин», +36,990).

Ферстаппен одержал 40-ю победу за «Ред Булл» и побил рекорд Себастьяна Феттеля (39) по выигранным гонкам за команду.

Ферстаппен одержал четвертую победу в сезоне-2023 и продолжает лидировать в личном зачете «Формулы-1» со 144 очками. Его ближайший преследователь и партнер по команде Серхио Перес финишировал в Монако на 16-й строчке и не набрал очков. Мексиканец отстает от Ферстаппена на 39 очков. Третье место занимает Фернандо Алонсо, отстающий от лидера на 51 очко.

«Ред Булл» продолжает лидировать в Кубке конструкторов с 249 очками. Второе место занимает «Астон Мартин» (120), на третьей строчке — «Мерседес» (119).

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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