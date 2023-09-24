Ферстаппен выиграл «Гран-при Японии», «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Японии».

Нидерландец одержал 13-ю победу в сезоне-2023. Вторым финишировал гонщик «Макларен» Ландо Норрис (отставание +19,387 секунды), на третьей строчке — его партнер по команде Оскар Пиастри (+36,494).

«Ред Булл» с 623 очками досрочно завоевал Кубок конструкторов за 6 этапов до конца сезона-2023. Ближайший преследователь «быков», «Мерседес» отстает на 318 очков и потерял математические шансы на выход на первое место.

«Ред Булл» стал обладателем Кубка конструкторов во второй раз подряд и в шестой раз в истории.

Лидером личного зачета является Макс Ферстаппен, у него 400 очков. Второе место занимает его партнер по «Ред Булл» Серхио Перес, у которого 223 очка.

Ферстаппен может стать трехкратным чемпионом «Формулы-1» на следующем этапе, который пройдет в Катаре с 6 по 8 октября.