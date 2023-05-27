Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Монако»

Сегодня, 18:26
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Монако».
Нидерландец проехал круг за 1 минуту и 11,365 секунды и будет стартовать с поул-позиции в воскресной гонке.
Второе место занял Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (отставание + 0.084 секунды), третьим стал Шарль Леклер из «Феррари» (0.106).
Гонка «Гран-при Монако» пройдет в воскресенье, 28 мая. Начало — в 16.00 мск.
«Гран-при Монако»
Квалификация
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 1:11.365
2. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» + 0.084
3. Шарль Леклер «Феррари» — 0.106
4. Эстебан Окон «Альпин» — 0.188
5. Карлос Сайнс «Феррари» — 0.265
6. Льюис Хэмилтон «Мерседес» — 0.360
7. Пьер Гасли «Альпин» — 0.568
8. Джордж Расселл «Мерседес» — 0.599
9. Юки Цунода «Альфа Таури» — 0.717
10. Ландо Норрис «Макларен» — 0.889
Не прошли в третий сегмент:
11. Оскар Пиастри («Макларен») — 1.030
12. Ник де Врис («Альфа Таури») — 1.063
13. Александер Албон («Уильямс») — 1.162
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.258
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.260
Не прошли во второй сегмент:
16. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.748
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.905
18. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1.914
19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 2.158
20. Серхио Перес («Ред Булл») — 2.485