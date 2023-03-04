Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Бахрейна», Перес стал вторым

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на первом этапе сезона-2023 «Формулы-1», который проходит в Бахрейне.

В третьем сегменте нидерландец проехал круг за 1 минуту и 29,708 секунды. Второе место занял его партнер по команде Серхио Перес (отставание +0,138 секунды), на третьей строчке — Шарль Леклер из «Феррари» (+0,292). В конце квалификации Леклер не смог выехать на трассу из-за технических проблем и лишился возможности побороться за поул-позицию.

Гонка в рамках «Гран-при Бахрейна» состоится в воскресенье, 5 марта и начнется в 18.00 (мск).