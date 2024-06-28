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Сегодня, 18:25

Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию «Гран-при Австрии», Норрис и Пиастри — в тройке

Алина Савинова
Болид Макса Ферстаппена.
Фото Reuters
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в спринт-квалификации на «Гран-при Австрии».

Трехкратный чемпион мира показал время 1 минута 4,686 секунды. Второе и третье места заняли гонщики «Макларен» — Ландо Норрис (+0,093 секунды) и Оскар Пиастри (+0,301) соответственно.

Следом расположились Джордж Расселл («Мерседес»; +0,368), Карлос Сайнс («Феррари»; +0,440) и Льюис Хэмилтон («Мерседес»; +0,584). У пилота «Скудерии» Шарля Леклера возникли технические проблемы с болидом в третьем сегменте, и он не смог выехать из боксов.

Спринт на этапе в Австрии состоится в субботу, 29 июня, и начнется в 13.00 по московскому времени.

Формула-1
Макс Ферстаппен
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