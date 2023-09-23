Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 07:23

Ферстаппен выиграл третью практику на «Гран-при Японии»

Евгений Козинов
Корреспондент
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в третьей практике на «Гран-при Японии». Результат его лучшего круга — 1 минута 30,267 секунды.

Второе и третье место у пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Отставание от первого места — 0,240 секунды и 0,288 секунды соответственно.

Квалификация «Гран-при Японии» состоится сегодня и начнется в 8.50 по московскому времени. Гонка пройдет завтра, 24 сентября, и начнется в 7.50.

Ферстаппен с отрывом лидирует в текущем сезоне — 374 очка. Второе место у Серхио Переса («Ред Булл») — 223 очка, а замыкает тройку Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 180 очков.

Также «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов — 597 очков. «Мерседес» идет на второй строчке (289 очков), а «Феррари» — на третьей (265 очков).

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
Олимпийская чемпионка по волейболу бразильянка Валевска погибла в 43 года
«Рука была похожа на кровавое месиво». Знаменитый баскетболист вернулся в спорт после жуткого инцидента
На Украине прошла волна массовых увольнений женщин-фармацевтов
Странная реакция Байдена на встрече с Зеленским изумила журналистов
Синоптик рассказала о сроках окончания бабьего лета в Москве
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экклстоун: «Ферстаппен — лучший гонщик всех времен. Нет сомнения»

«Альфа Таури» назвала пилотов на следующий сезон «Формулы-1»