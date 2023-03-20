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Сегодня, 11:09

Ферстаппен высказался о результатах «Гран-при Саудовской Аравии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги «Гран-при Саудовской Аравии», на котором занял второе место.

«Конечно, в целом в команде все довольны, но лично я недоволен. Потому что я здесь не для того, чтобы быть вторым, особенно после той работы, которую я проделал при подготовке. А затем ты проводишь вот такую гонку, пытаясь отыграться. Я имею в виду, я не против этого, но когда ты борешься за чемпионат и особенно когда кажется, что борьба идет только между двумя машинами, мы должны быть уверены, что эти две машины надежны. Самый быстрый круг? Вчера у меня и так был дерьмовый день, а когда ты второй, хочется взять это дополнительное очко», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл «Гран-при Саудовской Аравии». Тройку лучших замкнул пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, но затем он получил штраф и опустился на четвертую строчку, а на третью поднялся гонщик «Мерседес» Джордж Расселл.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Фернандо Алонсо
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