Ферстаппен высказался о результатах «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги «Гран-при Саудовской Аравии», на котором занял второе место.

«Конечно, в целом в команде все довольны, но лично я недоволен. Потому что я здесь не для того, чтобы быть вторым, особенно после той работы, которую я проделал при подготовке. А затем ты проводишь вот такую гонку, пытаясь отыграться. Я имею в виду, я не против этого, но когда ты борешься за чемпионат и особенно когда кажется, что борьба идет только между двумя машинами, мы должны быть уверены, что эти две машины надежны. Самый быстрый круг? Вчера у меня и так был дерьмовый день, а когда ты второй, хочется взять это дополнительное очко», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл «Гран-при Саудовской Аравии». Тройку лучших замкнул пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, но затем он получил штраф и опустился на четвертую строчку, а на третью поднялся гонщик «Мерседес» Джордж Расселл.