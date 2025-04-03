Ферстаппен высказался о замене Лоусона на Цуноду

3 апреля, 13:04
Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен впервые прокомментировал решение «Ред Булл» вернуть Юки Цуноду на место основного пилота вместо Лиама Лоусона.
«Я обсудил свое мнение по этому поводу с командой — поговорил не только о замене, но и о других аспектах. Мы говорили об этом в прошлые выходные, на уик-энде в Китае и позже на заводе.
Согласен ли я? Как я сказал, я поделился своими мыслями внутренне. Не все нужно выносить в публичное поле — иногда лучше оставить это за закрытыми дверями», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.