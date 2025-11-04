Ферстаппен выступит на Гран-при Бразилии в специальном шлеме

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что подготовил особый шлем к Гран-при Бразилии.

«На этот Гран-при я подготовил специальный бразильский шлем. Это место с богатой историей и множеством личных воспоминаний. Я выбрал яркие традиционные цвета», — цитирует гонщика пресс-служба команды.

Девушка 28-летнего нидерландца Келли Киле является уроженкой Бразилии.

Заезды пройдут 7, 8 и 9 ноября в Сан-Паулу. Ранее Ферстаппен выигрывал Гран-при Бразилии в 2019, 2023 и 2024 годах.

После 20 этапов сезона-2025 Фертаппен занимает третье место в зачете пилотов с 321 очком.