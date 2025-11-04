Видео
4 ноября, 15:33

Ферстаппен выступит на Гран-при Бразилии в специальном шлеме

Сергей Ярошенко
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что подготовил особый шлем к Гран-при Бразилии.

«На этот Гран-при я подготовил специальный бразильский шлем. Это место с богатой историей и множеством личных воспоминаний. Я выбрал яркие традиционные цвета», — цитирует гонщика пресс-служба команды.

Девушка 28-летнего нидерландца Келли Киле является уроженкой Бразилии.

Гран-при Бразилии Формулы -1 находится под срывом из-за массовых беспорядков в&nbsp;стране.Гран-при Бразилии под угрозой из-за массовых беспорядков в стране. Операция против мафии обернулась вспышкой насилия

Заезды пройдут 7, 8 и 9 ноября в Сан-Паулу. Ранее Ферстаппен выигрывал Гран-при Бразилии в 2019, 2023 и 2024 годах.

После 20 этапов сезона-2025 Фертаппен занимает третье место в зачете пилотов с 321 очком.

3

  • Колобок Колобков

    изя квятович- уроженец святой земли израиля

    05.11.2025

  • Иванова Кира

    Макс Ферстаппен родился 30 сентября 1997 года в бельгийском городе Хасселте. Из автоспортивной семьи: отец Йос с 1994 по 2003 год выступал в «Формуле-1», мать Софи Кумпен участвовала в турнирах по картингу в юношеском возрасте. Хотя Ферстаппен родился и вырос в Бельгии, заявляет, что больше чувствует себя голландцем, поэтому выступает под нидерландской лицензией. Так что Макс уроженец Бельгии, Келли Германии, ну а Квят Башкирии, как то так))

    04.11.2025

  • Иванова Кира

    Отец Келли, Нельсон Пике бразилец, посмотрим что принесёт гонщикам Гран-при страны кофе и диких абиззян)):monkey_face::see_no_evil::hear_no_evil: "Девушка 28-летнего нидерландца Келли Киле является уроженкой Бразилии"... Весьма спорное заявление, что Келли с дочками от Квята и Макса, всё её девушка)) Да и родилась она в Германии, в семье бразильца и голландки-(нидерландки):grin:...«Уроженка» — существительное женского рода, которое означает «та, кто родилась в определённой местности, родом откуда-либо». Это женский род слова «уроженец» — «человек, родившийся в каком-либо месте, родом из какой-либо страны, города, деревни и т. п.» Келли Пике родилась в Хомбурге, ФРГ 7 декабря 1988 года. Она является дочерю бразильского автогонщика и трёхкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике, и нидерландской модели Сильвии Тамсмы. Большую часть своего детства Келли провела на юге Франции. Значит Квят родившийся в Уфе, уроженец Италии и Монако?))

    04.11.2025

    Формула-1
    Ред Булл
    Макс Ферстаппен
