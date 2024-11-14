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Сегодня, 16:41

Ферстаппен завил, что хотел бы заболеть во время презентации F1 75

Владислав Маслов
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен намекнул, что не хотел бы принимать участия в совместной презентации ливрей команд «Формулы-1» в феврале 2025 года.

Мероприятие под названием F1 75 будет приурочено к 75-летию появления турнира. Оно состоится перед началом сезона-2025 и подразумевает участие всех 20 гонщиков одновременно, которые представят новые болиды.

«Что такое F1 75? О чем вы говорите? О, нет... Я не смотрю «Формулу-1». Надеюсь, я заболею на той неделе», — сказал Ферстаппен во время онлайн-трансляции в ответ на вопрос зрителя.

27-летний нидерландец является действующим чемпионом мира и 3-кратным победителем чемпионата «Формулы-1».

Макс Ферстаппен после победы на &laquo;Гран-при Бразилии&raquo;. «Ему просто повезло». Ферстаппен оказался в шаге от титула и разозлил Норриса

Источник: PlanetF1
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен

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